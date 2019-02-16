ترامب يزكّي ديفيد ساترفيلد سفيرا لواشنطن في أنقرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا.

وورد في بيان صادر عن البيت الأبيض السبت، أن الرئيس الأمريكي عين ديفيد مايكل ساترفيلد سفيرا لبلاده لدى تركيا فيما على الأخير الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل إقراره سفيرا.

ويعمل ساترفيلد منذ 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير واشنطن لدى لبنان، وعمل مديرا لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل في سفارات بلاده لدى سوريا وتونس والسعودية.

المصدر: وكالات