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مصرع 7 أشخاص خنقا بالغاز في مصنع للورق جنوبي الصين

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مصرع 7 أشخاص خنقا بالغاز في مصنع للورق جنوبي الصين
AFP
صورة أرشيفية
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لقي سبعة أشخاص مصرعهم نتيجة اختناقهم بالغاز في مصنع للورق في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أمس الجمعة.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية أن رجال الإطفاء تلقوا بلاغا بوقوع تسمم في شركة شوانغتشو للورق بمدينة دونغقوان، حيث كان حينها تسعة من العمال محاصرين داخل خزان لتعديل مياه الصرف الصحي بمصنع الورق.

وانتشل رجال الإطفاء المصابين التسعة ونقلوهم إلى المستشفى، لكن سبعة منهم توفوا بعد إخفاق جهود الأطباء في إنقاذهم.

المصدر: شينخوا

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