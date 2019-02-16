مصرع 7 أشخاص خنقا بالغاز في مصنع للورق جنوبي الصين
AFP
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لقي سبعة أشخاص مصرعهم نتيجة اختناقهم بالغاز في مصنع للورق في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أمس الجمعة.
ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية أن رجال الإطفاء تلقوا بلاغا بوقوع تسمم في شركة شوانغتشو للورق بمدينة دونغقوان، حيث كان حينها تسعة من العمال محاصرين داخل خزان لتعديل مياه الصرف الصحي بمصنع الورق.
وانتشل رجال الإطفاء المصابين التسعة ونقلوهم إلى المستشفى، لكن سبعة منهم توفوا بعد إخفاق جهود الأطباء في إنقاذهم.
[World] China gas poisoning: Seven dead after workers 'become trapped in sewage tank' https://t.co/DPVhU9JY6Hhttps://t.co/QtpOuvYUHWpic.twitter.com/y19YPYfMlE— ...david jones (@DavidJones_now) 16 февраля 2019 г.
المصدر: شينخوا
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