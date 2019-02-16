بومبيو يدعو باكستان إلى الكف عن إيواء الإرهابيين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إدانة واشنطن الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية في كشمير الذي حصد أرواح أكثر من 40 شخصا، ودعا باكستان إلى الكف عن إيواء الإرهابيين.

وأضاف بومبيو على تويتر: "تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس واستهدف قافلة عسكرية هندية مشاعري وصلواتي موجهة لضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم. ونعرب عن تضامننا مع الهند في حربها ضد الإرهاب ويجب على باكستان ألا توفر المأوى للإرهابيين الذين يهددون الأمن الدولي".

The U.S. condemns yesterday’s horrific terror attack on Indian security forces. My thoughts and prayers are with the victims and their families. We stand with #India as it confronts terrorism. Pakistan must not provide safe haven for terrorists to threaten international security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 февраля 2019 г.

جدير بالذكر أن جماعة "جيش محمد" الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقرا لها، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل جنودا هنودا على طريق سريع في كشمير الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات من العسكريين.

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المصدر: وكالات