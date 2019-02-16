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مصرع العشرات بانهيار سدّ غمرت مياهه مناجم عشوائية في زيمبابوي

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مصرع العشرات بانهيار سدّ غمرت مياهه مناجم عشوائية في زيمبابوي
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رجحت سلطات زيمبابوي مصرع أكثر من 60 شخصا في اثنين من أنفاق مناجم التعدين اللاشرعية في مقاطعة ماشونالاند غربي البلاد إثر انهيار سد في المنطقة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان جولاي مويو، إن عدد عمال المناجم غير القانونية الذين ربما حوصروا بالماء يقدر بنحو 60 إلى 70 شخصا.

وأضاف مويو أن آمال العثور على ناجين قد تضاءلت بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الليل.

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ نجحوا في ضخ المياه من اثنين من الأنفاق المترابطة، ومن المتوقع بدء انتشال جثث القتلى اليوم السبت.

المصدر: "شينخوا"

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