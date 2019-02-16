مصرع العشرات بانهيار سدّ غمرت مياهه مناجم عشوائية في زيمبابوي

رجحت سلطات زيمبابوي مصرع أكثر من 60 شخصا في اثنين من أنفاق مناجم التعدين اللاشرعية في مقاطعة ماشونالاند غربي البلاد إثر انهيار سد في المنطقة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان جولاي مويو، إن عدد عمال المناجم غير القانونية الذين ربما حوصروا بالماء يقدر بنحو 60 إلى 70 شخصا.

Zimbabwe: At least 60 illegal gold miners were missing feared dead in Zimbabwe on Friday after water flooded two disused shafts in a mining town of Kadoma, meanwhile President Mnangagwa has taken to twitter to send his condolences to India never mentions the disaster in his home pic.twitter.com/9sZyqt96hl — African Curators (@AfricanCurators) 16 февраля 2019 г.

وأضاف مويو أن آمال العثور على ناجين قد تضاءلت بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الليل.

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ نجحوا في ضخ المياه من اثنين من الأنفاق المترابطة، ومن المتوقع بدء انتشال جثث القتلى اليوم السبت.

المصدر: "شينخوا"