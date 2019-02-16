مادورو يقترح خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تبني خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم لتكون قادرة على التصدي لأي عدوان محتمل.

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وقال مادورو على هامش مناورات "أنغوستورا" العسكرية: "الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة البوليفارية للدفاع عن البلاد وهي إحدى الواجبات الدستورية للجيش".

وأضاف: "الخطة تتضمن مواقع انتشار الدبابات والصواريخ والجنود، وسبل التعاون بين أنظمة الدفاع الجوي والقوات البحرية والجمع بين نشر القوات وإجراء التدريبات، لضمان الأمن والسلام على حدود فنزويلا".

ولفت مادورو إلى احتمال وجود خطة لاحتلال فنزويلا من جانب كولومبيا والولايات المتحدة، وقال: "الخطة من جانبنا هي السلام والاحترام، ولا يمكنني قول الشيء نفسه عن الحكومة الكولومبية ورئيسها إيفان دوكي، الذي لديه خطط للحرب ضد فنزويلا بدعم من الإمبريالية الأمريكية".

وتشهد فنزويلا في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو واعتراف بعض الدول به وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

من جانبه يؤكد مادورو أن غوايدو "دمية بيد الولايات المتحدة"، ويتهم واشنطن بمحاولة تدبير انقلاب على السلطة الشرعية في فنزويلا.

المصدر: "نوفوستي"