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سيناتور جمهوري يطالب ترامب بتقديم نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي للكونغرس

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سيناتور جمهوري يطالب ترامب بتقديم نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي للكونغرس
Reuters / Aaron P. Bernstein
السيناتور الأمريكي الجمهوري ميت رومني
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انتقد السيناتور الأمريكي الجمهوري ميت رومني عدم تقديم إدارة الرئيس دونالد ترامب معلومات للكونغرس عن نتائج التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودعا السيناتور، ترامب، إلى تقديم النتائج وتوضيح ما إن كان أفراد العائلة المالكة في السعودية "متورطين" في الجريمة.

وجاء طلب رومني في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" وكتب: "على ترامب، تقديم معلومات نتائج التحقيق للكونغرس، وتوضيح ما إن كان أفراد العائلة المالكة في السعودية متورطين إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، في جريمة قتل خاشقجي".

وعبر رومني عن قلقه من "عدم الإفصاح الكافي للكونغرس عن نتائج التحقيق في الجريمة".

ودعا رومني الإدارة الأمريكية إلى "الإفصاح عن ذلك بناء على طلبات أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تكشف بعد عن كل الوثائق المتوفرة لديها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدا نية تركيا نقل هذه القضية إلى المحكمة الدولية.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إنها لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

وقتل خاشقجي المعروف بانتقاداته لسلطات بلاده، خاصة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

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المصدر: وكالات

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