لأول مرة.. ولي العهد البريطاني يزور كوبا

سيقوم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بزيارة رسمية إلى كوبا في مارس المقبل في أول زيارة لأحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية لهذه الدولة.

وستأتي هذه الزيارة للأمير تشارلز ضمن جولته الكبرى في جزر البحر الكاريبي، حيث من المقرر أن يحضر نحو 50 فعالية في 10 جزر مختلفة، ابتداء من الاحتفال بالذكرى الـ 40 لاستقلال سانت لوسيا عن بريطانيا.

ومن المتوقع أن يصل الأمير تشارلز إلى كوبا يوم 24 مارس، وسيحضر المراسم تكريما للبطل الوطني الكوبي، الكاتب والشاعر خوسيه مارتي. وسيستقبله كبار المسؤولين الحكوميين في هافانا.

ويشمل برنامج الزيارة أيضا تفقد استوديو موسيقي ولقاء مع ملاك السيارات البريطانية الكلاسيكية في كوبا.

ومن المقرر أن تستمر جولة الأمير تشارلز في الكاريبي من 17 إلى 29 مارس المقبل.

المصدر: رويترز