مجلس النواب الأمريكي: لن نسمح لترامب بتمزيق الدستور

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بالدفاع عن سلطة الكونغرس قضائيا لمنع الرئيس ترامب من "تمزيق الدستور" بعد أن أعلن حالة طوارئ على الحدود مع المكسيك.

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وجاء في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة عن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ونشر على الموقع الإلكتروني لبيلوسي، أن "إعلان الرئيس غير القانوني بشأن أزمة غير موجودة أصلا يلحق ضررا كبيرا بدستورنا ويجعل أمريكا أقل أمنا، ويسرق من الأموال التي يحتاج إليها قطاع الدفاع".

واعتبر شومر وبيلوسي أن إعلان ترامب حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك يمثل "استيلاء على السلطة من قبل الرئيس المصاب بخيبة أمل والذي خرج عن نطاق القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه عبر العملية التشريعية الدستورية".

وأكد المشرعان أن تصرفات الرئيس "تنتهك سلطة الكونغرس الحصرية" التي كرسها مؤسسو الولايات المتحدة في الدستور، وتعهدا بأن يدافع الكونغرس عن سلطاته الدستورية "في المحاكم وأمام الرأي العام بكل الوسائل القانونية المتاحة" لمواجهة قرار ترامب.

ودعا شومر وبيلوسي النواب الجمهوريين إلى "الدفاع عن الدستور ونظام الضوابط والتوازنات" المعمول به في البلاد، وأضافا في ختام البيان أن "الرئيس ليس فوق القانون، والكونغرس لن يسمح له بتمزيق الدستور".

المصدر: speaker.gov