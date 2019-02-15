الأناضول: شرطة اسطنبول استجوبت موظفي مطعم باعوا لقتلة خاشقجي لحما

استجوبت الشرطة التركية مسؤولي مطعم في اسطنبول اشترى منه فريق اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، 32 كيلوغراما من اللحم النيء عقب تنفيذه العملية.

وقال مالك المطعم، الذي يقع قرب القنصلية السعودية، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية إنه تم إطلاع الشرطة على كل التفاصيل المتعلقة بالطلبية.

ورفض المتحدث الإدلاء بتصريحات حول الموضوع والإفادات التي قدمها موظفو المطعم للشرطة.

وأفادت الوكالة بأن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المطعم للاطلاع عليها.

وذكرت مديرية أمن اسطنبول، أمس الخميس، في تقرير عن فعالياتها خلال العام 2018، أنه بعد إجراء التحريات اللازمة في المنطقة التي توجد فيها القنصلية السعودية في اسطنبول تبين أن فريق اغتيال خاشقجي طلب بعد ارتكابه الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة في المدينة 32 وجبة لحم غير مطبوخ.

وأضافت مديرية الأمن: "هذه الخطوة تستحضر إلى الأذهان عدة تساؤلات هامة منها، هل طَهيُّ اللحم في الفرن كان جزءًا من خطة الاغتيال المرسومة سلفا"؟

وتابعت مديرية أمن اسطنبول: "هذه التساؤلات ستكشف لاحقا، لا سيما أن التحقيقات لم تنته بعد".

المصدر: وكالات