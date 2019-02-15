 
مباشر

أردوغان: لم نقدم كل الوثائق الموجودة بحوزتنا حول مقتل خاشقجي

أخبار العالم

أردوغان: لم نقدم كل الوثائق الموجودة بحوزتنا حول مقتل خاشقجي
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgrs

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تكشف بعد عن كل الوثائق المتوفرة لديها حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدا نية تركيا نقل هذه القضية إلى المحكمة الدولية.

وقال أردوغان، في حديث لقناة "A Haber" التركية، اليوم الجمعة: "لم نعرض بعض كل الوثائق المتوفرة بحوزتنا حول جريمة مقتل خاشقجي... ونحن ملتزمون بنقل هذه القضية إلى المحكمة الدولية".

وأضاف:"الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها في قضية خاشقجي ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك".

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعود للجودو لعبته المفضلة (فيديو)