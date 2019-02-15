حلفاء الولايات المتحدة يشككون في التزامها بهزيمة "داعش"

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط وخارجه.

وصرح شاناهان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن قائلا: "في الوقت الذي تقترب فيه مهمة القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا من الانتهاء، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقضية تحالفنا الرئيسية وهي إلحاق هزيمة نهائية بـداعش في الشرق الأوسط وخارجه".

وأفاد شاناهان بأنه يتصور تحالفا "أكبر وأقوى" لقتال "داعش" على مستوى العالم، مضيفا أن واشنطن ستواصل دعم قدرات شركائها المحليين للوقوف في وجه فلول داعش.

وصرح مسؤولون أوروبيون بأنهم لم يحصلوا سوى على تفاصيل قليلة خلال الاجتماع المغلق في ميونخ، ولا يزال كثير من الأسئلة عالقا.

وبين مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه أنهم لا زالوا يحاولون فهم كيف يخطط الأمريكيون للانسحاب"، قائلا "لا أعتقد أن هناك أي وضوح حتى الآن".

وقال مسؤول آخر إن شاناهان لم يعرض على الحلفاء جدولا زمنيا للانسحاب الأمريكي من سوريا، وإن الحلفاء عبروا عن شكوكهم خلال الاجتماع.

من جهته أكد مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه أن الاجتماع لم يشهد تقديم التزامات وأن النقاش بشأن الجداول الزمنية كان محدودا، موضحا أن هذه الاجتماعات‭‭‭ ‬‬‬لا تقدم جداول زمنية ولا قرارات لكنها تركز أكثر على تقييم الوضع الحالي.

المصدر: رويترز