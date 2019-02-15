"Airbus": تعليق ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية يخلق مشاكل

ذكر مدير "Airbus Defence and Space"، ديرك هولت، أن قرار ألمانيا وقف تصدير أسلحتها للسعودية يخلق مشاكل كبيرة لتوريد طائرات حربية تنتجها الشركة إلى المملكة.

وأوضح مدير هولت، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن تعليق ألمانيا صادرات أسلحتها للمملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يمنع بريطانيا أيضا من إتمام صفقة مع السعودية تتسلم بموجبها الأخيرة 48 مقاتلة من طراز "Eurofighter Typhoon" كما يعرقل صفقة محتملة لدفعة من طائرات "A400M".

وأشار مدير الشركة الأوروبية، التي تتخذ من ميونخ الألمانية مقرا لها، إلى أن الغموض المتعلق بهذا الإجراء قوض مستوى الثقة بألمانيا.

وشدد هولت على أن هذا الوضع قد يهدد مشاريع دفاعية واعدة تعمل عليها ألمانيا وفرنسا بشكل مشترك، بما في ذلك تصميم الطائرة المسيرة "Eurodrone" التي كان من المتوقع إبرام صفقتها خلال عام 2019 الجاري.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم 19 نوفمبر 2018، أن حكومة البلاد أوقفت بالكامل تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية، كما اتخذت قرارا بعدم منح أي تراخيص جديدة في هذا المجال.

وجاء هذا القرار على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، خاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق سعودي خاص.

المصدر: رويترز + وكالات