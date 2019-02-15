شقيقة وزير خارجية بريطانيا السابق تتعرى احتجاجا على "بريكست"

فاجأت راشيل جونسون ضيوفها والجماهيرالمتابعة مساء الخميس بخلع ملابسها احتجاجا على اتفاقية "بريكست" التي ستخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومشت راشيل، شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، على خطى الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد في جامعة كامبريدج، التي تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال برنامج على "BBC Radio 4" احتجاجا منها على اتفاقية "بريكست".

وصدمت الخطوة التي أقدمت عليها راشيل الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سكاي نيوز"، بحسبما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا وكشفت راشيل جونسون في وقت لاحق أن ما ظهر على الشاشة لم يكن كما يبدو في الواقع، لأنها كانت ترتدي "حمالة صدر" قصيرة.

I was wearing a boob tube.

As you were folks! https://t.co/6enExHe7Zn — Rachel Johnson (@RachelSJohnson) 14 февраля 2019 г.

ويبدو أن هذه الوسيلة للاحتجاج على بريكست، الغرض منها لفت النظر إلى أن بريطانيا سوف تتعرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "ديلي ميل"