 
مباشر

واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين فنزويليين بينهم وزير

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين فنزويليين بينهم وزير
Reuters Brian Snyder
وزارة الخزانة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgqv

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على 5 مسؤولين فنزويليين، بينهم وزير النفط الفنزويلي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل كلا من وزير النفط مانويل سالفادور كيفيدو فرنانديز، والمسؤول في الاستخبارات الفنزويلية هيلديمارو خوسيه رودريغيز موكورا، والمسؤول الأمني الرفيع رفائيل أنريكي باستاردو ميندوزا، ومسؤولين أمنيين آخرين.

إقرأ المزيد
فنزويلا تتجه للهند بعد العقوبات الأمريكية
فنزويلا تتجه للهند بعد العقوبات الأمريكية

وفرضت الولايات المتحدة في الـ 28 من يناير الماضي، عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA، وجمدت أصولا لها بقيمة 7 مليارات دولار وحظرت على الجهات الأمريكية التعامل معها.

واستهدفت الولايات المتحدة المسؤولين الفنزويليين والجهات الحكومية بالعقوبات منذ عام 2015.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.."خبز وملح" بين نتنياهو ومسؤولين عرب في وارسو