نتنياهو بصدد تعيين وزير خارجية جديد قريبا

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بديلا له في وزارة الخارجية يوم الأحد المقبل، بعد شهرين من إعلانه عن التنازل عن المنصب.

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وتم الإعلان عن هذه الخطوة في رد على التماس تم تقديمه لمحكمة العدل العليا بشأن عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها نتنياهو بالإضافة إلى توليه رئاسة الوزراء.

ويشغل نتنياهو في الوقت الحالي مناصب وزير الدفاع والخارجية والصحة.

وتم تقديم الالتماس من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في شهر ديسمبر، عندما كان نتنياهو يتولى منصب وزير الهجرة والاستيعاب أيضا. بعد ذلك، تم تعيين يوآف غالانت في المنصب.

ورحبت "حركة المساواة من أجل جودة الحكم" بقرار تعيين وزير جديد لوزارة الخارجية، لكنها أشارت إلى أن الخطوة جاءت فقط تحت تهديد الإجراءات القانونية في المحكمة العليا.

ولم تذكر المصادر من هو بالضبط الذي سيحل محل نتنياهو في وزارة الخارجية.

ويشغل نتنياهو منصب وزير الخارجية منذ تشكيل حكومته في 2015، وقد شعر العديد من أعضاء حزب رئيس الوزراء بداية بالغضب إزاء قراره عدم تعيين أحدهم وزيرا للخارجية، حيث زعم وزيرا "الليكود"، غلعاد إردان، ويسرائيل كاتس أنهما حصلا على وعود من نتنياهو بالحصول على الحقيبة الوزارية.

وفي شهر نوفمبر، أعلن نتنياهو عن الاحتفاظ بحقيبة وزارة الدفاع لنفسه في أعقاب استقالة أفيغدور ليبرمان، قائلا إن إسرائيل تتواجد "في خضم حملة عسكرية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"