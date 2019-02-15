ميانمار.. الحكم بالإعدام على رجلين أدينا بقتل مسلم

قضت إحدى محاكم ميانمار بإعدام رجلين أدينا بقتل محام مسلم شهير، ومقرب من الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سوتشي.

وأدان القاضي خيم مونغ مونغ أحد المتهمين ويدعى كي لين بإطلاقه النار على المحامي أو كو ني، في الرأس بمطار كونيس الدولي في 29 يناير 2017، وأدان الثاني ويدعى أون وين زاو، بالاشتراك في التخطيط للقتل وحكم عليه بالإعدام أيضا.

كما أصدر قاضي المحكمة حكما آخر بالسجن خمس سنوات على شريك ثالث في الجريمة يدعى زيار فيو، لتمويله عملية القتل، وثلاث سنوات لرابع يدعى أون وين هتون، بعد إدانته بمساعدة أون وين زاو، في التواري عن الشرطة.

واغتيل أو كو ني البالغ 63 عاما، وهو المستشار القانوني للحزب الحاكم في ميانمار، عندما كان ينتظر سيارة أجرة أمام مطار العاصمة، بينما كان عائدا من إحدى الرحلات.

وعرف عن المستشار كو ني وهو العضو المسلم الوحيد في قيادة الحزب الحاكم في ميانمار دعوته للتسامح الديني في بلد تثقله التوترات.

وكان كو ني عضوا بارزا في الأقلية المسلمة في ميانمار، وخبيرا في القانون الدستوري وقدم الاستشارات للحزب الحاكم، وساهم في مساعدة الزعيمة أونغ سان سوتشي في وصول حزبها للسلطة سنة 2015.

وهذه أول عملية اغتيال سياسي في ميانمار منذ الانتخابات العامة في نوفمبر 2015.

المصدر: وكالات