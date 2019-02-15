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بعد انتقادات بنس.. بومبيو يلتقي موغيريني في بروكسل

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بعد انتقادات بنس.. بومبيو يلتقي موغيريني في بروكسل
OLIVIER HOSLET / EPA / AFP
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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل فيدريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إثر انتقادات وجهها نائب الرئيس مايك بنس لأوروبا على موقفها تجاه إيران.

واستقبلت موغيريني بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل أن يدعوها الأخير إلى مأدبة عمل كان من المقرر أن تستمر ساعة.

وجاء لقاء موغيريني وبومبيو بعد يوم واحد من اتهامات أطلقها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لحلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران.

جدير بالذكر أن اجتماع بومبيو وموغيريني كان مقررا في وارسو خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، لكن موغيريني لم تحضره لتقاطع موعده مع موعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: "رويترز"

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