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مساعد الرئيس الأمريكي من وارسو: الفلسطينيون تركوا العرب والمسلمين وحدهم في مواجهة الخطر الإيراني!

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مساعد الرئيس الأمريكي من وارسو: الفلسطينيون تركوا العرب والمسلمين وحدهم في مواجهة الخطر الإيراني!
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بعد أن نقل واقعة الميكروفون بين وزير الخارجية اليمني وبنيامين نتنياهو في وارسو، غرّد مساعد الرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، منتقدا القيادة الفلسطينية.

ورأى غرينبلات الذي نقل ما يدور في أروقة مؤتمر وارسو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والوزراء العرب، مروجا بحماسة منقطعة النظير للتطبيع بين الطرفين، أن القادة الفلسطينيين أضاعوا فرصة في وارسو، وأن ما وصفها بقمة وارسو كانت ناجحة جدا.

وكشف مساعد الرئيس الأمريكي من وحي "هذه القمة الناجحة جدا في وارسو"، أنه يعتقد أن "القادة الفلسطينيين" فوّتوا فرصة على "الفلسطينيين"، ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانب "دول عربية إسلامية إقليمية"، رأى أنها تواجه تهديدات إيرانية خطيرة.

واختتم غرينبلات تغريدته بسؤال استنكاري يقول: "هل سيقر هؤلاء بأن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون معرضون للخطر من هذا التهديد.

المصدر: تويتر

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