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رئيس الوزراء الإسباني يدعو لانتخابات عامة مبكرة في البلاد

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رئيس الوزراء الإسباني يدعو لانتخابات عامة مبكرة في البلاد
Reuters JUAN MEDINA
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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل المقبل في إسبانيا، وذلك بعد رفض البرلمان مشروع الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة.

وقال سانشيز زعيم حزب العمال الاشتراكي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة: "لقد عرضت حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة في 28 أبريل المقبل".​​

واتهم سانشيز حزب الشعب المعارض المحافظ بعرقلة عمل الحكومة وقال: "هناك هزائم برلمانية بمثابة انتصارات اجتماعية، ورأى الشعب خارطة طريق الحكومة... يجب على الحكومة أداء مهامها، لكن التقدم مستحيل بسبب قرار المعارضة إعاقته".

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وأضاف: "اليمينيون يدافعون عن فكرة إسبانيا لا مكان فيها إلا لهم".

وتولى سانشيز السلطة في يونيو الماضي بعدما أطاح اقتراع على حجب الثقة بحكومة المحافظين السابقة برئاسة ماريانو راخوي.

المصدر: وكالات

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