واشنطن تتحدث عن تعهدات دولية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن 25 دولة تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا، وذلك في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأمريكية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

وكتب بولتون عبر تويتر: "اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأمريكية بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية"، وهو مبلغ سيذهب، حسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة، مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية".

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واتهم بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتحويل دفعة من المساعدات الإنسانية المؤثرة لفنزويلا يقدر وزنها بـ100 طن إلى كوبا الأسبوع الماضي، "وهو يطلب الآن مساعدة من كوبا والصين، مع استمراره في إنكار حقيقة الأزمة الإنسانية في بلاده ورفض تسلم المساعدات على الحدود".

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي لإيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 فبراير، بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة.

ويرفض مادورو دخول هذه المساعدة، معتبرا أنها "استعراض سياسي" وخطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة، في حين حذرت موسكو واشنطن من محاولات تسييس المساعدة الإنسانية والتستر بها لتغيير النظام في كاراكاس بالقوة.

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وتشهد فنزويلا كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.

وعقدت منظمة الدول الأمريكية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو، لكن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا، وظهر ذلك جليا بعد موافقة المنظمة على قرار يندد بمادورو، إلا أن 16 فقط من أصل أعضائها الـ34 وقعوا على إعلان يعترف بغوايدو رئيسا بالوكالة.

المصدر: أ ف ب + تويتر