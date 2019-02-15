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الهند تحذر باكستان من رد قوي بعد هجوم كشمير

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الهند تحذر باكستان من رد قوي بعد هجوم كشمير
Reuters
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توعّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان برد قوي على تفجير كشمير الإرهابي الذي أودى بحياة 44 من قوات الأمن الهندية، مشيرا بإصبع الاتهام إلى إسلام آباد.

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وقال مودي: "سنتبنّى الرد المناسب، ولن نسمح لجارتنا بزعزعة استقرارنا".

وقالت الحكومة الهندية إن لديها أدلة دامغة على ضلوع باكستان في الهجوم، فيما تنفي إسلام آباد أي ضلوع لها في الهجوم.

من جهته أكد آرون جيتلي وزير المالية الهندي أن بلاده ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية المتاحة لفرض "عزلة تامة" على باكستان بما يشمل إلغاء الامتيازات التجارية الممنوحة لباكستان.

بدوره، حث البيت الأبيض باكستان على أن تقطع دعم الجماعات الإرهابية على أراضيها وقال إن "الهجوم يقوي نية الولايات المتحدة تعزيز التعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب".

المصدر: وكالات 

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