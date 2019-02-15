طهران: بيان وارسو الختامي وثيقة تثبت فشله وخیبته

أكدت الخارجية الإيرانية أن البیان الختامي لمؤتمر وارسو الذي نظمته الولايات المتحدة بمشاركة ستين دولة لمحاصرة إيران، "يفتقر للمصداقية وأثبت فشل المؤتمر وخيبته".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "لا يمكن لأي مؤتمر تحت عنوان الأمن والسلام في الشرق الأوسط أن ينجح دون مشاركة اللاعبين الأساسيين في المنطقة كإيران وتركيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ودون حضور دول هامة كروسيا والصين".

وأضاف: "سياسات أمريكا في المنطقة ودعمها للإرهاب، وانسحابها من الاتفاق النووي، أثارت التوتر والنزاع والخلاف في المنطقة وأدت إلى زعزعة الاستقرار والأمن وانتشار الفقر والحروب والتطرف".

وشدد قاسمي على أن إيران "ستواصل مقاومتها حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإخلائها من القوات الأجنبية المعتدية".

واستضافت وارسو مؤتمرا خاصا بقضايا الشرق الأوسط أمس الخميس، حيث ركز ممثلو 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية على ضرورة "مواجهة الخطر الإيراني" في المنطقة.

المصدر: RT