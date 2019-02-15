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بومبيو: قمة كيم ترامب تبحث آليات الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية

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بومبيو: قمة كيم ترامب تبحث آليات الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية
Reuters
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لا تبحث مع بيونغ يانغ مسألة نزع السلاح النووي فحسب، بل سبل وضع آليات الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

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وأضاف الوزير خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال عن إنهاء الحرب الكورية: "تحدثنا كثيرا حول ذلك... وسيتم إرسال فريق إلى آسيا في غضون يوم أو يومين لمواصلة المحادثات حول جميع النقاط التي تم بحثها في سنغافورة".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن يحظى الزعيمان بفرصة بحث آليات الأمن والسلام، مؤكدا أنه يتوقع أن تكون هناك فرصة لذلك.

المصدر: "يونهاب"

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