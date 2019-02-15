أين ستدور رحى الثورة الملونة المقبلة في أوروبا؟

رجح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف احتمال تنظيم الغرب ثورة ملونة في جمهورية مولدوفا، بعد الانتخابات البرلمانية المقررة هناك في 24 فبراير الجاري.

وقال باتروشيف لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، إن ذلك سيبدو محتملا في حال فوز الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا.

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وأضاف: "ستقوم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بتنظيم "ميدان" جديد في عاصمة مولدوفا في محاولة لسحب الثقة من رئيس هذه الجمهورية".

وأشار إلى أن واشنطن وبروكسل، لا تخفيان رغبتهما في تعزيز مواقع مؤيدي التوجه الأوروبي الأطلسي في حكومة وبرلمان مولدوفا.

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أن الاشتراكيين بقيادة الرئيس إيغور دونون يتقدمون على خصومهم، وفقا لاستطلاعات الرأي العام الأخيرة.

المصدر: لينتا رو