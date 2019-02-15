مادورو يكشف عن مفاوضات "سرية" مع البيت الأبيض

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخى أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال مادورو في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" إن الوزير أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا "بشكل رسمي أو سري".

وأضاف مادورو: "إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره".

كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ونصّب المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الأربعاء الماضي واعترفت به الولايات المتحدة وبعض الدول السائرة في ركبها.

روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا ودول أخرى أعلنت دعمها للرئيس نيكولاس مادورو باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب والوحيد للبلاد.

المصدر: وكالات