بومبيو لا ينكر برنامج بلاده لتخريب إمكانات إيران الصاروخية

لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تبنّي بلاده برنامجا خاصا لتخريب إمكانات إيران الصاروخية، لكنه لم ينف هذا الأمر.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز": "لن أتحدث عن أنشطة بلادنا التي يمكن تنفيذها بشكل سري، لكن الولايات المتحدة تستخدم بلا أدنى شك كل أدوات قوتها لتقليص إمكانات إيران في برنامجها الصاروخي"، معتبرا أن بلاده تنفذ ذلك "بمباركة من مجلس الأمن الدولي".

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وأضاف: "من الواضح أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن ببناء قدراتها الصاروخية ونعمل على وقف ذلك".

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وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، بأن واشنطن باشرت في تسريع برنامجها السري الهادف لتخريب برنامج الصواريخ الإيرانية.

المصدر: نوفوستي