المعارضة الفنزويلية تسعى لإقامة اتصالات مع روسيا

قال خوسيه مانويل أوليفاريس العضو المعارض في البرلمان الفنزويلي، إن المعارضة ستسعى لإقامة اتصالات مع روسيا لبحث مختلف القضايا، بما فيها العقود مع شركة النفط الحكومية "PDVSA".

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وأضاف أوليفاريس على هامش مؤتمر واشنطن حول المساعدات الإنسانية لفنزويلا: "أعتقد أن آلية للتواصل بين الحكومة الفنزويلية الجديدة وروسيا ستقام بطريقة أو بأخرى".

وبالنسبة لعقود الشركة الحكومية الفنزويلية النفطية مع روسيا، أشار إلى أن "الحكومة الجديدة" يجب أن تطلق قناة لمناقشة هذه المسألة مع موسكو بشكل مباشر.

وفرضت الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي عقوبات على شركة "PDVSA" الفنزويلية، وجمدت أصول ومصالح الشركة المقدرة بـ7 مليارات دولار، وحظرت التعامل معها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن اقترحت على خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد، إمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"