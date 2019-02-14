 
مباشر

واشنطن تتوعد إيران بعقوبات جديدة وتطالب الأوروبيين بالتخلي عن الاتفاق النووي

أخبار العالم

واشنطن تتوعد إيران بعقوبات جديدة وتطالب الأوروبيين بالتخلي عن الاتفاق النووي
Reuters Kacper Pempel
مؤتمر وارسو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgkw

أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها فرض مزيد من العقوبات على إيران، منتقدة استمرار الدول الأوروبية في تعاونها مع طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمر وارسو لقضايا الشرق الأوسط والذي نظم برعاية واشنطن: "نعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من العقوبات ومزيد من الضغط على إيران. حسب رأينا، سيتيح ذلك للشعب الإيراني الحصول على ما يستحقه".

إقرأ المزيد
بينس: الانسحاب من سوريا تغيير في التكتيك لا في الاستراتيجية

وأكد بومبيو أن المشاركين في المؤتمر وافقوا على تكثيف "الضغط الاقتصادي" على القيادة الإيرانية.

من جانبه، شن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أثناء المؤتمر، هجوما على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، متهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"خرق العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني الدموي".

وطالب بينس الدول الأوروبية بـ"الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة" من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" عام 2015، والذي تخلت عنه واشنطن العام الماضي رغم معارضة الأطراف الأخرى في الصفقة.

وانتقد بينس بشدة إنشاء الدول الأوروبيية آلية مالية جديدة لمواصلة التجارة مع طهران دون التعرض للعقوبات الأمريكية، معتبرا ذلك "خطوة غير مدروسة ستعزز إيران وستضعف الاتحاد وستزيد الفارق بين أوروبا وأمريكا".

وهيمن موضوع "خطر إيران" على أجندة المؤتمر المنظم من قبل واشنطن في العاصمة البولندية، لكن الولايات المتحدة اضطرت لاحقا إلى توسيع أجندة اللقاء كي تشمل مزيدا من قضايا الشرق الأوسط، استجابة لمطالب الأوروبيين الذين يحاولون الحفاظ على علاقاتهم التجارية مع إيران.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طبيبة سعودية تثير الجدل حول ضرر "ماء زمزم"