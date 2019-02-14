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توقيف 4 مسؤولين في إطار قضية المبنى المنهار باسطنبول

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توقيف 4 مسؤولين في إطار قضية المبنى المنهار باسطنبول
Reuters KEMAL ASLAN
موقع المبنى المنهار في اسطنبول بتركيا
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أوقفت السلطات التركية، 4 أشخاص في إطار التحقيق في انهيار مبني سكني الأسبوع الماضي، والذي قتل فيه 21 شخصا في اسطنبول.

وذكرت وكالة "دوغان" التركية، أن السلطات أوقفت المسؤول عن المشروع السكني، والمسؤول التقني، ومحققة مكلفة بالتحقق من تطبيق معايير السلامة، ومهندسن مدنيا، "لتسببهم بوفاة آخرين نتيجة الإهمال".

ولقي 21 شخصا حتفهم، فيما جرح 14 آخرون في انهيار المبنى المؤلف من ستة طوابق مطلع الشهر الجاري، في حي "كارتال" في الجانب الآسيوي من اسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى بنيت دون تصريح قانوني".

وأثار انهيار المبنى انتقادات ضد عفو منحته الحكومة التركية العام الماضي، لأشخاص مرتبطين بأعمال بناء غير قانونية، في إجراء اعتبر انتخابيا قبل الاقتراع البلدي المقرر في شهر مارس المقبل.

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من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "يجب أخذ العبر" من هذه المأساة، فيما صدرت أوامر إلى السلطات بإزالة 8 مبان معرضة للانهيار مجاورة للمبنى المنكوب.
المصدر: أ ف ب

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