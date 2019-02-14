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الهند.. مقتل 12 جنديا إثر انفجار سيارة مفخخة

أخبار العالم

الهند.. مقتل 12 جنديا إثر انفجار سيارة مفخخة
Reuters Mukesh Gupta
جنود هنود عند الحدود مع باكستان
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أعلن في الهند عن مقتل 12 جنديا على الأقل وإصابة العشرات بانفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة عسكرية على طريق سريع في الجزء الهندي من كشمير.

وقال مسؤول في الشرطة الهندية، إن الانفجار وقع صباح اليوم في بامبور على مشارف مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة واستهدف قافلة عسكرية، وتسبب بمقتل 12 جنديا وإصابة 20 آخرين.

وأشار إلى أن العديد من السيارات تضررت جراء الانفجار، ملقيا مسؤولية الهجوم على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في كشمير.

المصدر: وكالات

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