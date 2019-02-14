موسكو تطالب BBC بموقف رسمي تجاه تصريح منتجها بفبركة الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية

طالبت وزارة الخارجية الروسية شبكة BBC البريطانية، بتبني موقف واضح تجاه ما صرح به منتجها ريام دالاتي الذي اعترف بفبركة مشاهد الهجوم الكيميائي المزعوم على مستشفى دوما شرقي دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا: "تأتي تصريحات منتج BBC الذي أكد استنادا إلى تحقيقاته فبركة المشاهد التي التقطت بمشاركة "الخوذ البيضاء"، لتكون تتويجا لهذه المسرحية الهزلية. ولذا، نفضّل سماع موقف BBC بأسرها كونها غطت تلك الأحداث بنشاط".

وكان دالاتي، قد أعرب في سلسلة تغريدات عن قناعته بأن المشاهد التي قيل إنها صورت في مستشفى مدينة دوما شرقي دمشق يوم الهجوم الكيميائي المزعوم، "مجرد مسرحية مفبركة".

وأوضح دالاتي أن المدينة الواقعة في غوطة دمشق الشرقية تعرضت في الواقع لهجوم في السابع من أبريل العام الماضي، لكن غاز السارين لم يستخدم فيها.

وأصبح الهجوم الكيميائي المزعوم ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلة 14 أبريل 2018 سلسلة من الضربات الصاروخية على أهداف تابعة للجيش السوري.

وأعلنت موسكو منذ البداية أن الهجوم مفبرك، وأكد مركز المصالحة الروسي أن أطباءه زاروا موقع الهجوم المزعوم بعد يومين من الإعلان عنه، ولم يعثروا لدى السكان هناك على أي أثر للمواد السامة التي تحدث عنها أصحاب المسرحية.

ودعا الجانب الروسي 17 سوريا من منطقة الهجوم المزعوم، وممن شوهدوا بين "المصابين" إلى موجز صحفي عقدته منظمة حظر الكيميائي في لاهاي للإدلاء بشهادتهم، وأكدوا جميعا بطلان مزاعم الهجوم.

المصدر: وكالات