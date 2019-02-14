مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة في كينيا

لقي 5 أشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين مصرعهم في تحطم طائرة خفيفة بمنطقة وادي الصدع الكبير شمال غربي العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضح مصدر في الشرطة المحلية أن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي نيروبي.

وأضاف المصدر أن جميع ركاب الطائرة وهم ثلاثة رجال وسيدتان، لقوا حتفهم جراء الحادث، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هم رجل وامرأتان.

فيما ذكرت سلطة الطيران المدني في كينيا أنها تلقت نداء استغاثة من الطائرة، منوهة بأن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيق للوقوف على أسبابه.

المصدر: وكالات