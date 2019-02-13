أعضاء في الكونغرس الأمريكي يدعون السعودية للإفراج عن الناشطات

تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين بقرار يدعو السعودية إلى الإفراج فورا ودون شروط عن ناشطات حقوق المرأة المحتجزات في المملكة.

ويرتكز القرار، الذي قدمه النائب الجمهوري لويس فرانكل، على موضوع حقوق المرأة في السعودية، ويدعو الحكومة الأمريكية إلى "مواصلة الإصرار عبر القنوات العلنية والخاصة على الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما".

وذكر القرار بعض الناشطات بالأسماء، بمن فيهن الكاتبة هتون الفاسي والناشطة عزيزة اليوسف ولجين الهذلول، التي تقول تقارير منظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للضرب والتعذيب أثناء احتجازها بالسجن.

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وكانت منظمات حقوق الإنسان تتهم السعودية باحتجاز عدد من الناشطات وتعرض ما لا يقل عن 10 منهن لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازهن.

من جهتها، ترفض السعودية الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن، وتقول إن سبب احتجاز النساء المذكورات هو صلاتهن بجهات خارجية معادية، ما يشكل خطرا على أمن الدولة.

المصدر: واشنطن بوست