بولندا تبرم صفقة بقيمة 414 مليون دولار لشراء صواريخ أمريكية

وقّعت الولايات المتحدة وبولندا اتفاقا ينص على شراء وارسو قاذفات صواريخ أمريكية متحركة بقيمة 414 مليون دولار، في وقت تضغط الدولة الأوروبية على واشنطن لزيادة عدد قواتها في البلاد.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في وارسو لدى التوقيع على الاتفاق بحضور عسكريين بولنديين وأمريكيين: "نحن سعداء كوننا نشارككم في الدفاع الوطني عن بولندا".

وأضاف بينس أن "بولندا ستحتل موقعها بين دول العالم الأكثر قدرة وعظمة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف "على الدوام" إلى جانب بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

من جهته، أفاد الرئيس البولندي أندريه دودا بأن الصفقة سيكون لها "تأثيرات ضخمة ليس على تعزيز قدرات بولندا الدفاعية وجيشها فحسب، بل ستزيد كذلك الأمن في هذا القسم من أوروبا، على الضفة الشرقية لحلف الأطلسي".

وأضاف دودا أن المرحلة الأولى من عملية تسليم نظام راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة سريعة الحركة "20 هيمارس" ستبدأ في العام 2023.

يذكر أن قاذفات الصواريخ التي تصنعها الشركة الأمريكية "لوكهيد مارتن" قادرة على إطلاق 6 صواريخ موجهة يبلغ مداها 70 كيلومترا أو صاروخا واحدا يبلغ مداه 300 كلم، علما أن منظومة "هيمارس" مستخدمة حاليا من قبل 19 دولة بينها الولايات المتحدة وقد تم نشرها في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب