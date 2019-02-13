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محكمة العدل الدولية تقبل الدعوى الإيرانية ضد واشنطن

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محكمة العدل الدولية تقبل الدعوى الإيرانية ضد واشنطن
Reuters Yves Herman
محكمة العدل الدولية في لاهاي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء عن قبولها الدعوى الإيرانية ضد الولايات المتحدة، وأكدت اختصاصها باتخاذ القرار بشأنها.

وقررت المحكمة أنها ستنظر في دعوى إيران بشأن مبلغ 1.75 مليار دولار من الأموال الإيرانية التي قامت واشنطن بتجميدها.

وقامت الولايات المتحدة في مايو 2018 بتجميد تلك الأموال بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا في عام 2016 قرارا ينص على أن إيران يجب أن تدفع هذه الأموال لأسر الناجين من الهجمات الإرهابية التي تتهم إيران بالوقوف وراءها، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مقر المارينز الأمريكيين في بيروت عام 1983.

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واعتبرت إيران الإجراءات الأمريكية انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في عام 1955، أي قبل سنوات طويلة من الثورة الإسلامية في إيران وقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. وانطلاقا من ذلك رفعت طهران في أكتوبر الماضي دعوتها أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: وكالات

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