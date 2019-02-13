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ألمانيا ترحب بإدراج السعودية في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء

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ألمانيا ترحب بإدراج السعودية في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء
Reuters / Hannibal Hanschke
علم ألمانيا
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قال متحدث باسم وزارة المالية في ألمانيا إن بلاده رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأدرج الاتحاد الأوروبي الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب "تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا إلى القائمة.

وباتخاذ هذا القرار، يتعين على البنوك الأوروبية إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة.

من المهم الإشارة إلى أن القائمة السوداء الأوروبية تضم أيضا أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، وباكستان، وبويرتوريكو، وساموا، وسريلانكا، وترينيداد، وتوباغو، والجزر العذراء الأمريكية، وتونس والعراق، وليبيا، وسوريا واليمن.

المصدر: وكالات

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