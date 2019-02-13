عشرات القتلى من عناصر الحرس الثوري الإيراني بتفجير انتحاري قرب زاهدان

قتل عشرات العناصر من الحرس الثوري الإيراني جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم الأربعاء حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية، نقلا عن مصادر في المنطقة، أن العملية الانتحارية استهدفت الحافلة خلال مرورها عبر الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان في محافظة سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.

وأفاد الإعلام المحلي بمعلومات متضاربة حول عدد ضحايا الهجوم، حيث ذكرت وكالة "فارس" أن حصيلة القتلى بلغت 41 شخصا، فيما قالت وكالة "تسنيم" إن العملية أسفرت عن سقوط 27 قتيلا.

وسبق أن أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، في تقرير أولي عن الحادث، بمقتل 20 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني وإصابة حوالي 20 آخرين بالتفجير.

بدوره، أكد الحرس الثوري تعرض حافلة للتفجير كانت تقل بعض كوادره، مبينا أن العملية استهدفت عددا من القوات الحدودية التابعة له، فيما أشار إلى أن الحادث أدى إلى سقوط قتلى لكن دون تحديد عددهم.

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في محافظة سيستان بلوشستان، مسؤوليته عن التفجير.

وسبق أن تبنى التنظيم نفسه هجوما شهدته زاهدان يوم 30 يناير نفذ بواسطة عبوتين ناسفتين واستهدف مركزا للشرطة مسفرا عن إصابة 4 عناصر من قوات الأمن.

🎥 اولین تصاویر از محل حادثه تروریستی اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش - #زاهدان که براثر عملیات انتخاری منفجر شده است/ دقایقی پیش این اقدام تروریستی انجام شده و گفته می شود فعلا ۳۰ نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/xSqkPynHEY — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 13 февраля 2019 г.

المصدر: إرنا + فارس + تسنيم