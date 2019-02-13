رد "عنيف" على تصريح لنائبة عربية بالكنيست حول مقتل الشابة الإسرائيلية أنسباخر

تعرضت رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما سليمان إلى حملة شرسة بعد أن قالت إن مقتل أوري أنسباخر لم يكن على خلفية إرهابية بل جنسية جنائية.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أقوال النائبة العربية عايدة توما سليمان، قد أثارت "زوبعة في الحلبة السياسية، بعد أن قالت إن جريمة اغتصاب وقتل الشابة الإسرائيلية أوري أنسباخر على يد الفلسطيني عرفات الرفاعية، لم تقع على خلفية إرهابية بل جنسية جنائية".

ونقلت تلك الوسائل عن عضو الكنيست روبيرت إيلاتوف من حزب إسرائيل بيتنا، ردا حادا على النائبة العربية جاء فيه "إن إسرائيل تواجه أيضا إرهابيين يحاولون المساس بها من داخل الكنيست، داعيا سليمان إلى البحث عن مكان آخر، مثل البرلمان في رام الله لدفع أجنداتها المدمرة قدما".

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أعلن في وقت سابق، أن جريمة قتل الشابة الإسرائيلية أوري أنسباخر على يد شاب فلسطيني يدعى عرفات الرفاعية، جرت على خلفية "تطرف قومي".

المصدر: هيئة الإذاعة الإسرائيلية