السعادة تجافي ترامب لأن الكونغرس لم يخصص سوى 1.37 مليار دولار لجداره مع المكسيك

أعرب رئيس أمريكا، دونالد ترامب، عن عدم سعادته بالاتفاق الذي توصل إليه مفاوضون بالكونغرس القاضي بتخصيص 1.37 مليار دولار فقط لإقامة جدار حدودي مع المكسيك وعد به في حملته الانتخابية.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بخصوص الاتفاق "يجب أن أدرسه. لست سعيدا به".

وطالب الرئيس ترامب في شهر ديسمبر الماضي بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء هذا الجدار، إلا أن الديمقراطيين في الكونغرس رفضوا تخصيص هذا المبلغ معتبرين أن هذا الجدار ليس ضروريا، وأسفر ذلك عن إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما انتهى مؤقتا الشهر الماضي دون تبدل في مواقف الطرفين.

وقد يتكرر الإغلاق يوم الجمعة المقبل بعد التصويت، ولكن لا يريد الجمهوريون ولا الديمقراطيون في الكونغرس هذا الأمر.

وكتب ترامب على "تويتر": "لقد قدم لي السيناتور ريتشارد شيلبي، الذي عمل كثيرا بهذا الصدد، فكرة ومفهوم صفقة حول أمن الحدود".

وأضاف ترامب: "أنا أخذ في الاعتبار جميع الجوانب، مع العلم أن هذه (المخصصات) سوف تكون مرتبطة بالكثير من الأموال من مصادر أخرى. لقد حصلنا على 23 مليار دولار لأمن الحدود، وبغض النظر عن الأموال المخصصة للجدار، يجري بناؤه الآن!".

....Will be getting almost $23 BILLION for Border Security. Regardless of Wall money, it is being built as we speak! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2019

وتوصل مفاوضون ديمقراطيون وجمهوريون لاتفاق مبدئي يوم الاثنين الماضي بشأن بنود أمن الحدود والأموال اللازمة لضمان تمويل عدة وكالات حكومية. ومن المقرر أن ينتهي التمويل المؤقت لنحو ربع قطاعات الحكومة بعد غد الجمعة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل للصحفيين "أتمنى أن يوقعه" (الرئيس ترامب). كما أيد زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفين مكارثي الاتفاق.

المصدر: نوفوستي