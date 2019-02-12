إدانة أحد أكبر تجار المخدرات "إل تشابو" في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة أمريكية قرار الإدانة بحق أحد أكبر تجار المخدرات في العالم، زعيم عصابة سينالوا المكسيكية خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو".

وتمت إدانة غوزمان بكافة التهم الـ 10 الموجهة إليه، وقد يواجه السجن المؤبد دون إمكانية العفو عنه.

وتتهمه الولايات المتحدة بتهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والماريجوانا وغيرها من المخدرات عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

واستمرت محاكمة "إل تشابو" 11 أسبوعا، حيث أدلى أكثر من 50 شاهد عيان بشهاداتهم.

إقرأ المزيد

وكان "إل تشابو" (61 عاما) متورطا في تجارة المخدرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتمكن من كسب مليارات الدولارات جراء نشاطه، علما بأن عصابة سينالوا من شمال غربي المكسيك كانت إحدى أكبر عصابات المخدرات عالميا منذ التسعينات، وحتى الآن هي لا تزال أكبر منتج للمخدرات التي تباع في الشوارع الأمريكية.

وعلى الرغم من إلقاء القبض عليه في وقت سابق، تمكن "إل تشابو" من الهرب من السجن في المكسيك مرتين كانت آخرهما في عام 2015. وبعد القبض عليه في يناير 2016 تم تسليمه للولايات المتحدة، حيث تستمر محاكمته.

المصدر: رويترز