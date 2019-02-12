المعارضة الفنزويلية: سيكون بإمكان مادورو المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعلنت المعارضة الفنزويلية أنه سيكون بإمكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدعو المعارضة لإجرائها.

وقال البرلماني رودريغو ديامانتي العضو في وفد المعارضة الفنزويلية، الذي يزور إيطاليا حاليا: "نحن نقف ضد النظام الحالي، الذي لا يمكن وصفه إلا بالدكتاتورية. وهدفنا إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، سيكون بإمكان الجميع المشاركة فيها".

وأضاف أنه في حال قرر الحزب الاشتراكي ترشيح مادورو لهذه الانتخابات فمن حقه المشاركة فيها.

ووصف البرلماني الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو العام الماضي، والتي فاز فيها مادورو بأنها "لم تكن حرة"، متهما السلطات بأنها "سجنت مرشحينا".

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وفيما يتعلق برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا يوم 23 يناير الماضي، قال ديامانتي إن غوايدو لا يسعى لتولي منصب الرئاسة مهما كان الثمن، موضحا أنه "رئيس للفترة الانتقالية. وهذا أمر طبيعي".

يذكر أن وفد المعارضة الفنزويلية التقى في روما أمس الاثنين نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، بالإضافة إلى ممثلي الفاتيكان، وذلك في سياق المساعي للحصول على دعم إيطاليا للمعارضة في فنزويلا، علما بأن القوى السياسية الإيطالية لا تزال منقسمة بهذا الخصوص، ولم تعترف روما بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

المصدر: تاس