ترامب: أنقذت أمريكا من الفوضى ومن الحرب مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنقذ الولايات المتحدة من فوضى كانت تشهدها قبل توليه الرئاسة في عام 2016، ومن خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية.

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وكتب ترامب على "تويتر" يوم أمس الأحد 10 فبراير الجاري: "استطاعت وسائل الإعلام أن تحصل على جدول مواعيد العمل الخاصة بي، وهو شيء يمكن حدوثه بسهولة، لكن يجب أن يتم تناول ذلك على أنه شيء إيجابي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بصورة عامة أنا أمارس عملي، ولست في حالة استرخاء، ربما يكون عدد ساعات عملي أكبر من أي رئيس آخر" في العالم.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2019

وقال في تغريدة أخرى: "عندما توليت الرئاسة كانت هناك فوضى في أمريكا، وكانت قوة الجيش مستنفدة في حروب ليس لها نهاية، وكنا أمام خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية".

وتابع: "كانت هناك أزمة عند الحدود ومع المهاجرين، ومشاكل متعلقة بالتأمين الصحي، والعديد من الإجراءات التنظيمية".

....The fact is, when I took over as President, our Country was a mess. Depleted Military, Endless Wars, a potential War with North Korea, V.A., High Taxes & too many Regulations, Border, Immigration & HealthCare problems, & much more. I had no choice but to work very long hours! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2019

ويخوض ترامب مواجهات حامية مع خصومه الديمقراطيين، الذين استطاعوا الحصول على الأغلبية في مجلس النواب بالكونغرس، بصورة أدت إلى تعطيل الكثير من قرارات ترامب الخاصة بعدة قضايا، أبرزها بناء جداره الحدودي مع المكسيك، وهو الأمر الذي تسبب مؤخرا في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

المصدر: RT