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ترامب: أنقذت أمريكا من الفوضى ومن الحرب مع كوريا الشمالية

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ترامب: أنقذت أمريكا من الفوضى ومن الحرب مع كوريا الشمالية
Reuters Yuri Gripas
دونالد ترامب، البيت الأبيض، 8 فبراير 2019
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنقذ الولايات المتحدة من فوضى كانت تشهدها قبل توليه الرئاسة في عام 2016، ومن خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية.

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وكتب ترامب على "تويتر" يوم أمس الأحد 10 فبراير الجاري: "استطاعت وسائل الإعلام أن تحصل على جدول مواعيد العمل الخاصة بي، وهو شيء يمكن حدوثه بسهولة، لكن يجب أن يتم تناول ذلك على أنه شيء إيجابي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بصورة عامة أنا أمارس عملي، ولست في حالة استرخاء، ربما يكون عدد ساعات عملي أكبر من أي رئيس آخر" في العالم.

وقال في تغريدة أخرى: "عندما توليت الرئاسة كانت هناك فوضى في أمريكا، وكانت قوة الجيش مستنفدة في حروب ليس لها نهاية، وكنا أمام خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية".

وتابع: "كانت هناك أزمة عند الحدود ومع المهاجرين، ومشاكل متعلقة بالتأمين الصحي، والعديد من الإجراءات التنظيمية".

ويخوض ترامب مواجهات حامية مع خصومه الديمقراطيين، الذين استطاعوا الحصول على الأغلبية في مجلس النواب بالكونغرس، بصورة أدت إلى تعطيل الكثير من قرارات ترامب الخاصة بعدة قضايا، أبرزها بناء جداره الحدودي مع المكسيك، وهو الأمر الذي تسبب مؤخرا في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

المصدر: RT

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