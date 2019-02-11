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وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة

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وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة
Reuters Kevin Lamarque
وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان
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وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إلى أفغانستان، اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة هي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له في هذه الزيارة، والتي لم يعلن عنها مسبقا، إن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المفاوضات المتعلقة بأفغانستان الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاما.

وأوضح أن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة في المنطقة وتريد الاستماع لرأي القادة على الأرض.

المصدر: رويترز

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