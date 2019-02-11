وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة

وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إلى أفغانستان، اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة هي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له في هذه الزيارة، والتي لم يعلن عنها مسبقا، إن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المفاوضات المتعلقة بأفغانستان الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاما.

Acting Defense Secretary arrives at Resolute Support for an announced visit to meet the head of US forces in Afghanistan and later Afghan President Ashraf Ghani. Comes amid a U.S. push for peace talks with the Taliban. pic.twitter.com/xGpuzqtUD2 — Idrees Ali (@idreesali114) February 11, 2019

وأوضح أن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة في المنطقة وتريد الاستماع لرأي القادة على الأرض.

المصدر: رويترز