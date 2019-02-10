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بالفيديو.. آلاف الفنزويليين يعبرون إلى كولومبيا باجتياز جسر سيمون بوليفار الدولي

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بالفيديو.. آلاف الفنزويليين يعبرون إلى كولومبيا باجتياز جسر سيمون بوليفار الدولي
/ Marco Bello
بالفيديو.. مئات الفنزويليين يعبرون إلى كولومبيا عبر جسر سيمون بوليفار الدولي
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اجتاز آلاف المواطنين الفنزويليين يوم الأحد الحدود إلى كولومبيا عبر جسر سيمون بوليفار الدولي.

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وعملية مرور آلاف الأشخاص من فنزويلا الحدود عبر جسر سيمون بوليفار في مدينة لا بارادا الحدودية الكولومبية أمر عادي، وبخلاف أسباب الهجرة، فإن الفنزويليين عادة ما يعبرون الحدود لشراء الطعام والإمدادات من كولومبيا، حيث هناك تنوع في السلع ورخص في الأسعار.

جدير بالذكر أن التوترات في فنزويلا تصاعدت منذ عدة أسابيع عندما أعلن خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض لحكم الرئيس نيكولاس مادورو، يوم 23 يناير، نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بلاده.

وفي اليوم التالي، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن عشرات الدول، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لبلاده.

المصدر: وكالات

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