كمالوندي: طهران مستعدة لإنتاج 190 ألف سو لتخصيب اليورانيوم

أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الشؤؤن الدولية بهروز كمالوندي، يوم الأحد، إن بلاده جاهزة حاليا لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سو.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الشؤؤن الدولية إنه حسب توجيهات قائد الثورة الإسلامية وتأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية على زيادة تخضيب اليورانيوم إلى 190 ألف سو، فإن البلاد حاليا لها الجهوزية اللازمة والكاملة لهذا الأمر.

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وأضاف كمالوندي في تصريح على هامش تدشين المبنى المركزي لحديقة العلوم والتقنية بمدينة قزوين الواقعة على بعد 120 كم غرب العاصمة طهران، أنه إذا اقتضى الأمر، فإن الظروف مهيأة لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3 بالمائة إلى 20 بالمائة.

وأفاد بأنه ونظرا لعدم إيفاء الدول 5 + 1 بالتزاماتها تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تصميم مفاعل آراك من أجل مواصلة أنشطته إذا اقتضت الضرورة.

وأشار كمالوندي إلى استخدام آليات متطورة لتخصيب اليورانيوم، قائلا إنه تم وضع استخدام آليات وأجهزة جديدة في جدول الأعمال واتخذت خطوات لازمة في هذا الخصوص، مؤكدا أنه ستتم إزاحة الستار عن أحدث الإنجازات النووية للبلاد في 9 أبريل 2019.

وبين أن من أهم الانجازات التي ستكشف عنها طهران هي إنتاج "أوكسجين - 18" بشكل مكثف، ما يعد قفزة كبيرة في مجال علم الكيمياء الذرية في البلاد، وأضاف في السياق أن عملية زيادة إنتاج الإيزوتوب للاستخدامات الطبية والدوائية تقع في جدول الأعمال أيضا.

وصرح المسؤول الإيراني بأنه بإمكان خمس دول في العالم فقط إنتاج "أوكسجين - 18" ويبلغ سعر لتر واحد من المياه الثقيلة التي تحتوي على "أوكسجين - 18" 30 ألف دولار.

المصدر: وكالة إرنا