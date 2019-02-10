النمسا تستعيض عن "الإسلام" في الشهادات المدرسية باختصار "İGGÖ"

أثارت السلطات النمساوية ضجة واستياء لدى أوساط المجتمع المسلم، جراء استبدالها كلمة "الإسلام" بحروف استدلالية، في الشهادات المدرسية.

وأقدمت كل من وزارة التربية، ورئاسة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء، على وضع اختصار "الهيئة الإسلامية" في البلاد İGGÖ عوضا عن كلمة "الإسلام".

ووصف قادة رأي المجتمع الإسلامي، تلك الخطوة بالتمييز الصارخ ضد المسلمين، من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية أوميت فورال، إن الإقدام على هذا التغيير في الشهادات المدرسية التي تعد وثائق رسمية، لا ينبغي أن يتم عبر قرار من جهة بيروقراطية. وشدد على أن الهيئة ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية، لإلغاء القرار.

ولفت فورال إلى أن وزارة التربية بررت خطوتها بالحيلولة دون اختيار الطلاب أبناء الطائفة العلوية، درس "الإسلام" بالخطأ، لدى تحديد الدروس الاختيارية.

وأكد على رفض الهيئة قرار وضع الأحرف المختصرة لاسمها، عوضا عن كلمة الإسلام الدالة على هوية المسلمين.

المصدر: الأناضول