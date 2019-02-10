سيناتور ديمقراطية تترشح للرئاسة وتنتقد ترامب بشدة.. والأخير يصفها بابنة الهنود الحمر

انتقدت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي أعلنت ترشحها للرئاسة، الرئيس الحالي دونالد ترامب، واعتبرت أنه "نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

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وعقب إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أكدّت أنها ستعيد السلطة للشعب.

وأعلنت وارن، وهي ديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، أمس السبت، ترشحها رسميا للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت وارن على "تويتر": "عميق الشكر لكل شخص شارك في الحشد الجماهيري الخاص بإعلان ترشحي رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020"

وأضافت: "كان شيئا عظيما، وهذه الحركة الشعبية سوف تعيد السلطة ليد الشعب، الذي يملكها".

I’m deeply grateful for everyone who made our announcement in Lawrence so incredible. This grassroots movement will put power back in the hands of the people – where it belongs. pic.twitter.com/I3yRddj74B — Elizabeth Warren (@ewarren) February 10, 2019

وأعلنت وارن، عن تشكيل لجنة دعم، وقالت: "هذه هي الخطوة ما قبل الأخيرة في إجراءات الترشيح الرئاسية العادية"، وتحدثت، وارن أمام جمع من أنصارها في لورنس، ولاية ماساتشوستس، في موقع مصنع قديم حيث وقعت اضرابات مهمة للحركة العمالية منذ قرن مضى.

ووجهت السيناتور الديمقراطية، انتقادات لاذعة للرئيس الحالي دونالد ترامب قائلة: "إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم النجاح في بلدنا. إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا، وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وبعد إعلان ترشحها كتب ترامب على "تويتر" اليوم الأحد : "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيت وارن صفة (بوكاهانتس)، أي ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء".

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

وتابع: "انضمت وارن للسباق الرئاسي. هل ستكون أول سيدة من الأمريكيين القدماء تترشح للرئاسة الأمريكية، أم ستقرر بعد 32 عاما أن هذا الأمر لن يسير بطريقة جيدة".

وأضاف: "أنتظرك في السباق الرئاسي ليز".

المصدر: وكالات