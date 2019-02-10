مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان، أمس السبت.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن 23 شخصا كانوا على متن المروحية، لقي 3 منهم مصرعهم، فيما أصيب 10 أشخاص، بينهم ثلاثة إصابات حرجة، مضيفة أن سبب الحادث لم يعرف بعد.

وحصل الحادث في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه.

وأوضح البيان أن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في منطقة أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

المصدر: وكالات