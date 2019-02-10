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شاهد.. اشتباكات كبيرة بين أتراك وسوريين في أحد أحياء اسطنبول

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شاهد.. اشتباكات كبيرة بين أتراك وسوريين في أحد أحياء اسطنبول
اسطنبول
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أصيب عدد من الأشخاص، أمس السبت، جراء اشتباكات نشبت بين سوريين ومواطنين أتراك في حي "أسنيورت" بمدينة اسطنبول، الذي يسكنه عدد كبير من السوريين اللاجئين إلى تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الاشتباك وقع في منطقة باغلار تشيشمه التابعة لحي أسينيورت، ولم تعرف أسبابه بعد، واستخدم الطرفان فيه العصي والسكاكين، ما استدعى حضور فرق طبية وسيارات إسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.

وتدخلت قوات الأمن التركية، لتطوق "ميدان أسنيورت"، في حين تظاهر مواطنون ضد "ارتفاع وتيرة الخلافات والمشاكل في الآونة الأخيرة بين السوريين والأتراك".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق الاشتباك، وقال نشطاء إن المهاجمين الأتراك اعتدوا على محلات السوريين وقاموا بتكسيرها.

المصدر: وكالات

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