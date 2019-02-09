أردوغان يدشن إنزال أول سفينة استخبارية تركية الصنع إلى مياه البحر

حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مراسم إنزال أول سفينة استخبارية محلية الصنع إلى مياه البحر.

وفي كلمة ألقاها في حفل تدشين سفينة الاختبار والتدريب "أفق" (A-591)، إلى المياه في حوض توزلا لبناء السفن بولاية اسطنبول، أكد أردوغان أن تركيا تمضي قدما في تطوير صناعاتها الدفاعية محليا، في وقت يلوح فيه حلفاؤها الغربيون بوقف صفقات السلاح معها عند حدوث أدنى خلاف مع أنقرة.

ووفقا للرئيس التركي، فإن قطاع صناعة السفن في تركيا "نفض الغبار عن نفسه، ونهض من جديد خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة".

ومن خواص سفينة "أفق" الاستخبارية المخصصة لأغراض استخبارية وتدريبية، محرك بقوة 8600 كيلوواط، ومهبط لمروحية يبلغ وزنها 10 أطنان. وفي مقدور السفينة الإبحار 45 يوما دون توقف في ظروف جوية صعبة. ومن المخطط تزويدها بتجهيزات إلكترونية وأنظمة اختبار وتدريب مصممة من قبل شركة "أسيلسان" التركية.

لمصدر: نوفوستي + الأناضول